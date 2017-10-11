Панама вперше вийшла на Чемпіонат світу, США втратили всі шанси потрапити в Росію

Третю путівку на Чемпіонат світу з футболу-2018 від зони КОНКАКАФ завоювала збірна Панами, яка ніколи раніше не виходила до фінальних турнірів ЧС, повідомляє офіційний сайт FIFA.

Збірна Гондурасу вийшла в міжконтинентальні стикові матчі, а команда США несподівано втратила шанси на квиток в Росію.

Читайте такожХет-трик Мессі вивів Аргентини в число учасників ЧС-2018Головний сюрприз в останньому турі кваліфікації ЧС-2018 в зоні КОНКАКАФ підніс аутсайдер фінального раунду – збірна Тринідаду і Тобаго. Вигравши вдома у американців з рахунком 2:1, тринідадці позбавили «зірково-смугастих» шансів на путівку в Росію. Збірна США йшла на третьому місці, і перемога в цьому матчі гарантувала їй вихід на ЧС-2018. Але вже в першому таймі тринідадці забили два м'ячі, і гості змогли відповісти лише голом Крістіана Пулішича. Збірна США не потрапляє на Чемпіонат світу вперше з 1986 року.

Осічкою американців скористалася збірна Панами, яка здобула перемогу над Коста-Рікою з рахунком 2:1. Турнір у Росії стане першим Чемпіонатом світу для панамців в історії.

А на 4-е місце, що дає право на вихід в міжконтинентальні стикові матчі, піднялася збірна Гондурасу, яка обіграла Мексику з рахунком 3:2. За путівку у фінальний турнір вона посперечається з командою Австралією, яка обіграла у вівторок Сирію (1:1 в першому матчі, 2:1 – у повторному) в раунді плей-офф азійських кваліфікації.

Результати 10-го туру

Тринідад і Тобаго – США – 2:1

Гондурас – Мексика – 3:2

Панама – Коста-Ріка – 2:1

Підсумкова турнірна таблиця: