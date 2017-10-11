Збірна України може провести два товариські матчі в листопаді

В період з 6-го по 14 листопада 2017 року передбачено дві дати ФІФА для проведення зустрічей під егідою організації, тому Андрій Шевченко цілком може скористатися можливістю організувати спаринги, повідомляє Команда 1.

У числі суперників можуть розглядатися лише команди, які в ці терміни вільні від участі в офіційних поєдинках. Так, в Європі в листопаді боротьбу в плей-офф продовжать вісім збірних з числа тих, хто посів у своїх групах кваліфікації друге місце. Також відбудуться матчі міжконтинентального плей-офф представників Азії, КОНКАКАФ, Південної Америки та Океанії, заключний тур заплановано в Африці.

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Тим не менш, варіантів для нашого тренерського штабу вистачає. В тому числі і серед членів УЄФА.

До речі, в березні наступного року є ще дві офіційні дати ФІФА для спарингів (з 19-го по 27 березня), коли клуби зобов'язані відпускати гравців в національні збірні.

Наступний офіційний матч команда Шевченка проведе у вересні 2018-го в рамках нового проекту УЄФА - Ліга націй.