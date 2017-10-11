Хет-трик Мессі вивів Аргентини в число учасників ЧС-2018 (відео)

Збірна Аргентини виграла в останньому турі відбору ЧС-2018 у команди Еквадору і вийшла у фінальну частину турніру, повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації футболу (FIFA).

Матч в Еквадорі завершився з рахунком 1:3.

Пропустивши гол вже на першій хвилині гри (відзначився Ібарра), аргентинці відповіли трьома поспіль точними ударами свого лідера Лео Мессі. Форвард "Барселони" забивав на 11,18 і 62-й хвилинах.

В інших матчах дня зафіксовані наступні результати:

Уругвай - Болівія - 4:2

Парагвай - Венесуела - 0:1

Перу - Колумбія - 1:1

Бразилія - Чилі - 3:0

Таким чином, Бразилія, Уругвай, Аргентина і Колумбія вийшли на ЧС-2018.

Збірна Перу сперечатиметься за путівку у фінальний турнір з командою Нової Зеландії в стикових матчах інтерконтинентального плей-офф.