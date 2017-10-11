Відомі всі учасники матчів плей-офф європейської кваліфікації ЧС-2018

За підсумками останнього дня групового етапу європейської кваліфікації чемпіонату світу 2018 року визначилися всі учасники стикових матчів, які пройдуть в листопаді, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

У стикових матчах зіграють вісім кращих володарів других місць у дев'яти групах. Ними стали збірні Швеції, Швейцарії, Північної Ірландії, Данії, Ірландії, Італії, Греції та Хорватії.

Найгіршою збірною, яка посіла друге місце, стала Словаччина. Вона не зіграє на ЧС-2018.

Таблиця "других місць"

1. Швейцарія - 21 очко

2. Італія - 17

3. Данія - 14

4. Хорватія - 14

5. Швеція - 13

6. Північна Ірландія - 13

7. Греція - 13

8. Ірландія - 13

9. Словаччина - 12

Жеребкування стикових матчів відбудеться в Цюріху 17 жовтня. Команди будуть посіяні згідно з рейтингом ФІФА, опублікованим за день до жеребкування. Чотири збірні з більш високим рейтингом потраплять в перший кошик, інші чотири - в другий.

Перші матчі в чотирьох парах відбудуться 9-11 листопада, поєдинки у відповідь - 12-14 листопада.