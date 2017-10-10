Португалія та Франція вийшли на мундіаль, а голландці пролетіли повз ЧС-2018 (результати всіх матчів)

Сьогодні в Європі відбулися дев'ять матчів у рамках останнього, 10-го туру кваліфікації ЧС-2018, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Збірна Португалії на своєму полі у поєдинку за перше місце в групі В обіграла команду Швейцарії та здобула пряму путівку на чемпіонат світу.

Також на чолі своєї групи фінішували французи завдяки перемозі над білорусами.

А ось збірна Голландії пропустить другий великий турнір поспіль. "Помаранчевим" потрібна була перемога в останній грі над Швецією з різницею у сім м'ячів, проте підопічні Діка Адвоката виграли "всього лише" 2:0 і не потрапили навіть у плей-офф.

Група A

Франція - Білорусь - 2:1

Люксембург - Болгарія - 1:1

Голландія - Швеція - 2:0

Група B

Угорщина - Фарерські острови - 1:0

Латвія - Андорра - 4:0

Португалія - Швейцарія - 2:0

Група H

Греція - Гібралтар - 4:0

Бельгія - Кіпр - 4:0

Естонія - Боснія і Герцеговина - 1:2