Португалія та Франція вийшли на мундіаль, а голландці пролетіли повз ЧС-2018 (результати всіх матчів)
Збірній Голландії не вистачило перемоги у заключному матчі кваліфікації над Швецією для вирішення головного завдання.
Сьогодні в Європі відбулися дев'ять матчів у рамках останнього, 10-го туру кваліфікації ЧС-2018, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Збірна Португалії на своєму полі у поєдинку за перше місце в групі В обіграла команду Швейцарії та здобула пряму путівку на чемпіонат світу.
Також на чолі своєї групи фінішували французи завдяки перемозі над білорусами.
А ось збірна Голландії пропустить другий великий турнір поспіль. "Помаранчевим" потрібна була перемога в останній грі над Швецією з різницею у сім м'ячів, проте підопічні Діка Адвоката виграли "всього лише" 2:0 і не потрапили навіть у плей-офф.
Група A
Франція - Білорусь - 2:1
Люксембург - Болгарія - 1:1
Голландія - Швеція - 2:0
Група B
Угорщина - Фарерські острови - 1:0
Латвія - Андорра - 4:0
Португалія - Швейцарія - 2:0
Група H
Греція - Гібралтар - 4:0
Бельгія - Кіпр - 4:0
Естонія - Боснія і Герцеговина - 1:2