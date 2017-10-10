Юран: Припускаю, що збірна України спеціально програла матч хорватам

Колишній нападник київського "Динамо" , а також збірної Росії Сергій Юран поділився думкою про непотрапляння національної збірної України на чемпіонат світу-2018 в Росії.

«Зі спортивної точки зору – це втрата. Український футбол досить непоганий, хотілося б, щоб збірна України потрапила на чемпіонат світу. Але в той же час з точки зору політичної ситуації і всього іншого непотрапляння української команди на турнір тільки полегшить життя.

Думаю, що разом зі збірною України приїхало б багато нефутбольних людей, які б займалися провокаціями, бійками та іншим брудом. Загалом, з одного боку, шкода, а з іншого – добре. До того ж припускаю, що українська команда вчора спеціально програла матч, тому що вирішила не їхати. Вчора був вирішальний матч, при домашніх трибунах, але так легко програти? Не було емоцій вчора в грі збірної України», – сказав Юран, якого цитує Чемпіонат.

Нагадаємо, вчора команда Андрія Шевченка поступилася вдома Хорватії (0:2) і фінішувала у кваліфікації на третьому місці в групі I.