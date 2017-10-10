У 30-ці претендентів на звання кращого гравця світу один хорват і жодного українця

Журнал France Football опублікував імена тридцяти номінантів, які змагатимуться за "Золотий м'яч" за підсумками 2017 року.

Претендувати на нагороду найкращому футболістові світу будуть наступні гравці:

Неймар (ПСЖ, Бразилія)

Лука Модріч ("Реал", Хорватія)

Марсело ("Реал", Бразилія)

Пауло Дібала ("Ювентус", Аргентина)

Н'Голо Канте ("Челсі", Франція)

Луїс Суарес ("Барселона", Уругвай)

Філіппе Коутіньйо ("Ліверпуль", Бразилія)

Дріс Мертенс ("Наполі", Бельгія)

Серхіо Рамос ("Реал", Іспанія)

Ян Облак ("Атлетіко", Словенія)

Харрі Кейн ("Тоттенхем", Англія)

Давід Де Хеа ("Манчестер Юнайтед", Іспанія)

Роберт Левандовські ("Баварія", Польща)

Кевін Де Брюйне ("Манчестер Сіті", Бельгія)

Едін Джеко ("Рома", Боснія і Герцеговина)

Антуан Грізманн ("Атлетіко", Франція)

Джанлуїджі Буффон ("Ювентус", Італія)

Тоні Кроос ("Реал", Німеччина)

Садіо Мане ("Ліверпуль", Сенегал)

Радамель Фалькао ("Монако", Колумбія)

Ліонель Мессі ("Барселона", Аргентина)

П'єр-Емерік Обамеянг ("Боруссія", Габон)

Карім Бензема ("Реал", Франція)

Матс Хуммельс ("Баварія", Німеччина)

Едінсон Кавані (ПСЖ, Уругвай)

Еден Азар ("Челсі", Бельгія)

Леонардо Бонуччі ("Мілан", Італія)

Кріштіану Роналду ("Реал", Португалія)

Кіліан Мбаппе (ПСЖ, Франція)

Іско ("Реал", Іспанія)

Зазначимо, що з минулого року France Football відмовився від співпраці з ФІФА і знову буде вручати нагороду самостійно. Кращий футболіст світу визначається шляхом голосування журналістів різних країн.

У 2016 році кращим футболістом світу став португалець Кріштіану Роанлду.