"Шахтар" буде поїти вболівальників гарячим чаєм на матчі УПЛ з "Ворсклою" у Харкові

У зв'язку з холодною погодою в Харкові в день проведення матчу УПЛ "Шахтар" - "Ворскла", кожен вболівальник зможе отримати безкоштовний гарячий чай під час гри, повідомляється у Facebook донецької команди.

Для цього потрібно буде звернутися до 1 з 6 рокетменов в чаші ОСК «Металіст».

Як повідомляв УНІАН, матч відбудеться 13 жовтня і розпочнеться о 19.00.

Квитки на гру можна придбати тут.