"Шахтар" буде поїти вболівальників гарячим чаєм на матчі УПЛ з "Ворсклою" у Харкові
19:58, 10 жовтня 2017Футбол
12
В цей день в місті буде холодна погода.
"Шахтар" подбає про вболівальників під час п'ятничної гри в Харкові / facebook.com/fcshakhtar
У зв'язку з холодною погодою в Харкові в день проведення матчу УПЛ "Шахтар" - "Ворскла", кожен вболівальник зможе отримати безкоштовний гарячий чай під час гри, повідомляється у Facebook донецької команди.
Для цього потрібно буде звернутися до 1 з 6 рокетменов в чаші ОСК «Металіст».
Як повідомляв УНІАН, матч відбудеться 13 жовтня і розпочнеться о 19.00.
Квитки на гру можна придбати тут.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter