Екс-тренер української "молодіжки" очолив клуб у Словаччині

Екс-головний тренер молодіжної збірної України та низки українських клубів Сергій Ковалець очолив клуб вищого дивізіону чемпіонату Словаччини "Татран".

Про це повідомляє zbirna.com.

На даний момент "Татран" посідає передостаннє, 11-е місце у чемпіонаті Словаччини, і перед Ковальцем буде стояти завдання збереження прописки у вищій лізі.

Останнім клубом Сергія Ковальця був литовський "Тракай", з яким він завоював срібні медалі місцевого чемпіонату.

П'ять років тому Ковалець вже очолював словацький "Татран". Тоді, підхопивши колектив по ходу сезону, Ковалець врятував команду від вильоту.

Черговий дебют на посаді головного тренера команди з Прешова відбудеться у Ковальця 14 жовтня, коли його підопічні на виїзді зіграють зі "Слованом" з Братислави.

Нагадаємо, що за свою тренерську кар'єру Ковалець очолював такі колективи, як "Львів", "Олександрія", "Оболонь", "Татран", "Металург" З, молодіжна збірна України і "Тракай".