Степаненко: Нам потрібно вчитися у Хорватії вигравати такі матчі

Півзахисник збірної України Тарас Степаненко поділився думками про причини поразки від Хорватії (0:2) у відборі на чемпіонат світу-2018, повідомляє SportArena з посиланням на телеканал Футбол 1.

Україні потрібно було обов'язково перемагати Хорватію, щоб потрапити в стикові матчі, однак команда не впоралася із завданням, не забивши жодного гола.

За словами Степаненка, його команда добре провела перший тайм, але після перерви почала занадто часто обрізатися в середині поля, що і зумовило підсумковий рахунок на табло.

«Перший тайм зіграли добре, якісно і концентровано. У другому таймі був провал хвилин 15, а суперник дуже легко забивав. Навіть ніхто не підказував ззаду, хто вбігає, і хто вибігає, тому допускали дитячі помилки. В матчах з такими командами такі маленькі речі відіграють велику роль. Нам потрібно завжди грати компактно, підказувати і навіть іноді накричати, а без подсказа і без концентрації дуже важко», — зазначив хавбек.

Читайте такожТренер збірної Хорватії: Можу назвати цей матч великим«Головний тренер говорив перед грою, щоб робили довгу передачу вперед, якщо не знаємо, як діяти в ситуації, але не обрізати. Було багато моментів, коли під пресингом ми робили передачу «ковирком» в центр, яку неможливо прийняти, адже велика щільність гравців у центрі. Потрібно грати просто, і найголовніше в таких матчах – це убезпечити свої ворота і якомога далі відсунути м'яч від своїх воріт».

«Хвилини з 55-ї почалися ці незрозумілі передачі в центр, після чого з'явилися великі розриви між лініями, а суперник почав входити в ці зони та створювати моменти. Було важко перебудовуватися після обрізок, а бігати без м'яча 90 хвилин сил не вистачить, адже це друга гра за тиждень».

Підбиваючи підсумки провального відбіркового циклу, Степаненко заявив, що Україні непогано б брати приклад з Хорватії, як треба налаштовуватися на ключові матчі.

«Постійно одне і теж. Я дуже засмучений. Нам потрібно вчитися у Хорватії вигравати такі матчі. Коли справа доходить до матчів високого рівня, ми не можемо зробити крок вперед. У цьому компоненті потрібно додавати. Ми бачили, як команда, яка дійсно хоче грати у плей-офф, збирається, хоча їх критикували. А ми знову один матч граємо добре, а в другому матчі здаємо».

Як повідомляв УНІАН, збірна Хорватії обіграла команду України завдяки дублю Андрія Крамарича у другому таймі - 0:2. Після цієї поразки синьо-жовті завершили відбір на 3-му місці в групі I.