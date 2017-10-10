Зліться, але не переставайте любити: реакція соцмереж на поразку збірної України і виліт з ЧС-2018

Українське суспільство сколихнула новина про поразку збірної України у вирішальному матчі відбору ЧС-2018 проти команди Хорватії. Президент України Петро Поршенка прокоментував це в контексті того, що поразка повинна зробити команду сильнішою і потрібно багато працювати.

Національна команда України посіла підсумкове 3-е місце і позбулася шансів на поїздку в Росію на ЧС влітку наступного року.

За регламентом турніру у фінальну частину змагань виходять переможці 9 груп, а у вирішальну стадію відбіркового турніру плей-офф - 8 кращих команд з 9, які посіли 2-і місця.

Напередодні збірна України програла в матчі за 2-е місце в групі I команді Хорватії з рахунком 0:2 і залишилася на 3-му місці в підсумковій турнірній таблиці.

.