Шевченко: По гарячих слідах давати собі оцінку не буду

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився думкою про останній поєдинок відбору ЧС-2018, в якому "синьо-жовті" поступилися команді Хорватії (0:2).

"У першу чергу, хочу подякувати вболівальникам, які підтримували нашу команду. Я чув про інцидент - на стадіоні помер чоловік, у нього зупинилося серце. Хочу принести співчуття його близьким..."

Відповідаючи на питання про місце на полі Андрія Ярмоленка, наставник української збірної відзначив:

"Ярмоленко дійсно не займав свою позицію. Не секрет, що у нас в країні є брак нападників. У першому таймі взаємодія Андрія з партнерами була хорошою. Але у другому таймі позначився клас футболістів збірної Хорватії. Не думаю, що український чемпіонат може зрівнятися за ритмом гри з провідними європейськими. Хорвати прискорили ритм гри, і у нас відразу з'явилися помилки. Одна з них призвела до голу в наші ворота. Ми намагалися відігратися, але нам це не вдалося".

Шевченко зазначив, що у його команди був шанс на перемогу.

"Можу сказати, що якби ми забили в першому таймі, була б зовсім інша гра. Але зараз про це говорити немає сенсу.

Перший пропущений гол я не можу назвати чисто позиційною помилкою. З нашої сторони повинно було бути більше тиску на м'яч в тому епізоді. Його не було".

"По гарячих слідах оцінку своїй роботі я давати не буду. Хлопцям я подякував. Вдячний їм за віддачу і за бажання грати.

Ми грали з сильною командою, але не відходили від своїх принципів і намагалися грати першим номером. На жаль, багато гравців не грали на своїх позиціях, і це теж в якійсь мірі позначилося на результаті".

На питання про своє майбутнє Шевченко відповів:

"У мене є бажання працювати. Я бачу потенціал наших футболістів. Але давати оцінку всій кваліфікації зараз не буду. Думаю, у мене буде можливість поговорити про це на окремій прес-конференції".