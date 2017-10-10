Тренер збірної Хорватії: Можу назвати цей матч великим

Наставник збірної Хорватії Златко Даліч прокоментував перемогу своєї команди в поєдинку зі збірною України, яка стала вирішальною в боротьбі за друге місце в групі.

"Хочу насамперед подякувати своїй збірній за хороший матч. Задоволений своїми хлопцями. Але, зазначу, що це всього лише маленький крок назустріч чемпіонату світу в Росії.

Сьогодні героями були всі, не тільки автор дубля Крамаріч.

Що я сказав гравцям у перерві? Головним нашим завданням було захистити свої ворота. Але після перерви ми стали грати більш агресивно. Мої підопічні повністю дотримувалися плану, і з цієї точки зору я можу навать цей матч великим.

Що стосується української збірної, то до її гри ми були готовими - в тому числі до активності господарів на флангах, і до дій вашого новачка Марлоса, який часто зміщувався в центр.

З ким хотів би зіграти в плей-офф? Над цим я ще не думав".