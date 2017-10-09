Збірні Ісландії та Сербії вибороли путівки на ЧС-2018 (результати всіх матчів)

Сьогодні в Європі відбулися матчі останнього 10-го туру групового етапу відбіркового турніру Чемпіонату світу-2018 з футболу, де визначилися переможці у двох групах, повідомляє офіційний сайт змагань.

Збірна Ісландії прогнозовано обіграла аутсайдера своєї групи команду Косова і не дозволила переможцю матчу Україна - Хорватія втрутитися в боротьбу за 1-е місце. Гра в Рейк'явіку завершилася з рахунком 2:0.

У свою чергу, команда Сербії обіграла Грузію (1:0) і не дозволила Ірландії (яка також виграла в Уельсу - 1:0), обігнати себе у турнірній таблиці.

Чемпіонат світу-2018. Кваліфікація.

10-й тур. 9 жовтня.

Група D

Молдова - Австрія - 0:1

Уельс - Ірландія - 0:1

Сербія - Грузія - 1:0

Група G

Ізраїль - Іспанія - 0:1

Албанія - Італія - 0:1

Македонія - Ліхтенштейн - 4:0

Група I

Ісландія - Косово - 2:0

Україна - Хорватія - 0:2

Фінляндія - Туреччина - 2:2