Збірні Ісландії та Сербії вибороли путівки на ЧС-2018 (результати всіх матчів)
У Європі відбулися чергові ігри останнього 10-го туру відбору ЧС-2018.
Сьогодні в Європі відбулися матчі останнього 10-го туру групового етапу відбіркового турніру Чемпіонату світу-2018 з футболу, де визначилися переможці у двох групах, повідомляє офіційний сайт змагань.
Збірна Ісландії прогнозовано обіграла аутсайдера своєї групи команду Косова і не дозволила переможцю матчу Україна - Хорватія втрутитися в боротьбу за 1-е місце. Гра в Рейк'явіку завершилася з рахунком 2:0.
У свою чергу, команда Сербії обіграла Грузію (1:0) і не дозволила Ірландії (яка також виграла в Уельсу - 1:0), обігнати себе у турнірній таблиці.
Чемпіонат світу-2018. Кваліфікація.
10-й тур. 9 жовтня.
Група D
Молдова - Австрія - 0:1
Уельс - Ірландія - 0:1
Сербія - Грузія - 1:0
Група G
Ізраїль - Іспанія - 0:1
Албанія - Італія - 0:1
Македонія - Ліхтенштейн - 4:0
Група I
Ісландія - Косово - 2:0
Україна - Хорватія - 0:2
Фінляндія - Туреччина - 2:2