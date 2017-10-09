Збірні України та Хорватії оприлюднили склади команд на матч відбору ЧС-2018

Новачок української команди Марлос змінив 9-й номер на 11-й.

Тренерські штаби національних збірних України та Хорватії оприлюднили склади команд на матч відбіркового циклу ЧС-2018, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України. Заявка збірної України на гру виглядає таким чином: 1. Андрій Лунін, 2. Едуард Соболь, 3. Євген Хачеріді, 4. Микола Матвієнко, 5. Олександр Кучер, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Олександр Караваєв, 10. Євген Коноплянка, 11. Марлос, 12. Андрій Пятов, 13. Володимир Шепелєв, 14. Руслан Ротань, 15. Віталій Буяльський, 16. Сергій Сидорчук, 17. Олександр Зінченко, 18. Артем Бєсєдін, 19. Денис Гармаш, 20. Ярослав Ракицький, 21. Ігор Пердута, 22. Віктор Коваленко, 23. Максим Коваль. Заявка хорватської команди має такий вигляд: 1. Домінік Ліваковіч, 2. Шиме Врсалько, 3. Антоніо Міліч, 4. Іван Перішич, 5. Матей Мітровіч, 6. Деян Ловрен, 7. Іван Ракітіч, 8. Іван Сантіні, 9. Андрей Крамаріч, 10. Лука Модріч, 12. Ловре Калініч, 13. Зоран Ніжич, 14. Дує Чоп, 15. Марко Рог, 16. Дує Чалета-Цар, 17. Маріо Манджукіч, 18. Філіп Брадаріч, 19. Мілан Бадель, 20. Маріо Пашаліч, 21. Домагой Віда, 22. Йосіп Піваріч, 23. Даніел Субашич. Як повідомляв УНІАН, матч Україна - Хорватія розпочнеться на НСК "Олімпійський" сьогодні, 9 жовтня, о 21.45.

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