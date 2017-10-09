Збірна України отримає подвійні преміальні за перемогу над Хорватією

Футболісти збірної України отримають подвійні преміальні в разі перемоги над командою Хорватії у заключному матчі групового етапу відбіркового циклу ЧС-2018, повідомляє телеканал «Футбол 1».

По інформації каналу, президент ФФУ Андрій Павелко пообіцяв подвійні преміальні гравцям збірної України у випадку успішного результату в сьогоднішньому матчі.

Нагадаємо, що виходячи з поточної турнірної ситуації, тільки перемога дозволить команді Андрія Шевченка продовжити боротьбу в плей-офф відбірного турніру ЧС-2018.

Як повідомляв УНІАН, матч Україна - Хорватія відбудеться сьогодні, 9 жовтня, на НСК "Олімпійський" в Києві. Початок гри - 21.45.