Збірна України отримає подвійні преміальні за перемогу над Хорватією

15:07, 09 жовтня 2017
Футбол
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Гравців простимулював президент ФФУ Андрій Павелко.

Reuters

Футболісти збірної України отримають подвійні преміальні в разі перемоги над командою Хорватії у заключному матчі групового етапу відбіркового циклу ЧС-2018, повідомляє телеканал «Футбол 1».

По інформації каналу, президент ФФУ Андрій Павелко пообіцяв подвійні преміальні гравцям збірної України у випадку успішного результату в сьогоднішньому матчі.

Нагадаємо, що виходячи з поточної турнірної ситуації, тільки перемога дозволить команді Андрія Шевченка продовжити боротьбу в плей-офф відбірного турніру ЧС-2018.

Як повідомляв УНІАН, матч Україна - Хорватія відбудеться сьогодні, 9 жовтня, на НСК "Олімпійський" в Києві. Початок гри - 21.45.

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Теги: #Україна - Хорватія відбор ЧС-2018