Лук'янчук покинув розташування збірної України й приєднався до "молодіжки"

Захисник київського «Динамо» Павло Лук'янчук, який на правах оренди виступає за донецький «Олімпік», залишив розташування збірної України й не братиме участі в сьогоднішньому матчі відбіркового циклу ЧС-2018 з Хорватією, повідомляє Dynamo.kiev.ua.

Читайте такожКоваленко і Зінченко повернулися з молодіжки в національну збірну України, Ракицький тренується в основній групіЗа рішенням тренерських штабів національної та молодіжної збірних України, футболіст у складі української «молодіжки» буде готуватися до відбіркового поєдинку молодіжного Євро-2019 проти збірної Нідерландів (U-21).

Лук'янчук вже прибув у табір української «молодіжки».

Як повідомляв УНІАН, заключний матч групового етапу відбіркового циклу ЧС-2018 Україна - Хорватія відбудеться сьогодні на НСК "Олімпійський". Початок гри - 21.45.

Матч відбору Євро-2019 серед молодіжних збірних Україна - Нідерланди відбудеться у вівторок, 10 жовтня, на стадіоні "Оболонь-Арена". Початок гри - о 18.00