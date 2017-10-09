Збірна Єгипту з футболу зіграє на чемпіонаті світу вперше за 28 років

Збірна Єгипту забезпечила собі вихід на чемпіонат світу 2018 ще за тур до кінця відбіркового етапу в Африканській зоні, повідомляє Isport.

Після перемоги над Конго (2:1) команда Ектора Купера займає перше місце в групі Е і має перевагу у 4 очки над найближчим переслідувачем – збірною Уганди. Путівку на мундіаль єгиптянам приніс Мохамед Салах, який оформив дубль.

Читайте такожЗбірна Польщі стала п'ятим переможцем європейської групи відбору ЧС-2018 (результати всіх матчів)Зазначимо, що збірна Єгипту виступить на мундіалі в третій раз в історії. Вперше це відбулося в 1934 році, потім в 1990-м. Цікаво, що обидва чемпіонати проходили в Італії.

Нагадаємо, Єгипет став другою африканської збірною після Нігерії, яка оформила путівку на ЧС-2018.

Як повідомляв УНІАН, раніше у фінальну стадію чемпіонату світу, який пройде в Росії, вийшли також команди Бразилії, Ірану, Південної Кореї, Японії, Саудівської Аравії, Мексики, Бельгії, Німеччини, Англії, Іспанії, Польщі та Коста-Ріки.