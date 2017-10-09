Україна - Хорватія: де дивитися?

Сьогодні в Києві на НСК "Олімпійський" відбудеться матч відбіркового турніру ЧС-2018 з футболу, в якому збірна України прийме команду Хорватії, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Гру покажуть відразу два вітчизняних телеканали - загальнонаціональний і спеціалізований кабельний.

Вирішальний матч в боротьбі за 2-е місце і потрапляння в плей-офф турніру буде транслюватися на ТРК Україна. Також матч покаже в розширеному форматі, зі спеціальними включеннями зі стадіону і студіями перед, в перерві та після гри - Футбол 1.

Як повідомляв УНІАН, матч Україна - Хорватія відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський". Початок гри - 21.45.