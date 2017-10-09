Букмекери вважають майже рівними шанси України і Хорватії на успіх у матчі відбору ЧС

Провідні світові букмекерські контори зробили свій прогноз на матч заключного 10-го туру групового етапу відбіркового турніру чемпіонату світу-2018 з футболу Україна - Хорватія, повідомляє спеціалізований портал Betexplorer.

Портал зібрав дані 24-х контор, де мінімальну перевагу має команда Хорватії.

Читайте такожШевченко напередодні матчу з Хорватією: Чекаємо завтра наших уболівальників, ми готові до гриНа перемогу "картатих" можна поставити з коефіцієнтом 2,45 до 1, у той час як на перемогу українців - 2,83 до 1, а на нічию - 3,38 до 1.

Найбільш рівною, ця пара здається аналітикам британської William Hill - 2,70 проти 2,60. Тим не менше, і ця контора з невеликою перевагою ставить на перемогу гостей.

Як повідомляв УНІАН, матч Україна - Хорватія відбудеться в понеділок, 9 жовтня, в Києві на НСК "Олімпійський". Початок гри о 21.45.