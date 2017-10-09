Манчестер Сіті готовий купити Мессі за рекордні 400 мільйонів євро

Керівництво англійського футбольного клубу Манчестер Сіті збирається заплатити рекордні в історії футболу 400 млн євро за перехід нападаючого Барселони Ліонеля Мессі. Іспанська газета AS пише, що клуб вже підготував документи для трансферу, передають Відомості.

Читайте такожФанат вибіг на поле, щоб поцілувати бутси Мессі (відео)Контракт Мессі з Барселоною підписаний до кінця сезону-2017/18. Раніше ЗМІ повідомляли, що футболіст не має наміру продовжувати договір через невизначену ситуацію в керівництві клубу, яка була пов'язана з ймовірним висуненням вотуму недовіри президенту Хосепу Марії Бартомеу.

В даний час найдорожчим вважається перехід бразильського нападника Неймара. У серпні футболіст викупив свій контракт за 222 млн євро у Барселони і став нападником французького Парі Сен-Жармен.

У нинішньому сезоні Ліонель Мессі забив 16 голів і віддав чотири результативні передачі в 14 матчах за Барселону у всіх турнірах.

Наприкінці вересня повідомлялося, що Міжнародна федерація футболу (ФІФА) назвала Мессі претендентом на звання кращого футболіста року. У трійку також увійшли португальський футболіст Кріштіану Роналду і Неймар. Церемонія нагородження кращого гравця пройде 23 жовтня в Лондоні.