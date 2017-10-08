Лідер збірної України Ярмоленко перед матчем з Хорватією: "Ми розуміємо, яка на нас чекає гра – на карту поставлено усе"

Лідер національної збірної України з футболу Андрій Ярмоленко, який взяв участь у передматчевій прес-конференції разом з оловним тренером команді Андрієм Шевченком, розповів про те, на якій позиції він завтра гратиме проти збірної Хорватії, повідомляє ФФУ.

Ярмоленко розпочинав попередню гру проти збірної Косово на рідному для себе правому фланзі атаки, а завершував його фактично на вістрі, після заміни Артема Кравця на новачка команди Марлоса.

«Сьогодні ми говорили з тренером про мою позицію на полі у майбутній грі. Він сказав, що не вимагає від мене, щоб я був прив'язаний до однієї конкретної позиції, мені потрібно грати по всьому фронту атаки. Коли я перебуваю на одному фланзі, мене легко перекрити. Гравці групи атаки повинні мати простір, повинні вміти переміщатися», - відповів Ярмоленко.

«Ми розуміємо, яка на нас чекає гра – на карту поставлено усе. Добре, що ми граємо вдома. Упевнений, щоб буде повний стадіон. Гравці віддадуть усі сили, щоб не було соромно дивитися в очі вболівальникам. Завтра нам потрібно думати лише про свою гру, зробити план на матч і дотримуватися його. Тільки так ми зможемо перемогти», - додав Ярмоленко.

Як повідомляв УНІАН, матч відбіркового циклу ЧС-2018 Україна - Хорватія відбудеться 9 жовтня у Києві на НСК "Олімпійський". Початок гри - о 21.45.