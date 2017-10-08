Шевченко напередодні матчу з Хорватією: Чекаємо завтра наших уболівальників, ми готові до гри

Головний тренер національної збірної України з футболу Андрій Шевченко дав передматчевий коментар до матчу проти команди Хорватії на традиційній прес-конференції за добу до гри, повідомляє SportArena:

«Чекаємо завтра наших уболівальників, ми готові до гри. Хотілося сказати кілька слів про Хорватію. Я з великою повагою ставлюся до цієї країни і футболістів. Це не найкращий розвиток подій для наших двох команд. Вважаю, що разом з хорватами показували більш-менш стабільний футбол з точки зору ведення і організації гри. Не завжди результат був для обох команд кращим, тому завтра нас чекає фінальна гра», — сказав Андрій Шевченко на передматчевій прес-конференції.

«Подивився сьогодні деякі розклади в турнірній таблиці. Хорвати повинні грати на перемогу, якщо вони зіграють внічию, у них теж практично не буде шансів. Матч буде відкритий, чекаю хороший футбол. Приємно грати проти такої сильної команди, хоча у них є якісь кадрові зміни, заміна тренера. У цієї команди є в наявності сильні виконавці, які завтра вийдуть на поле, але ми до цього готові», - додав Шевченко.

Звернув увагу головний тренер збірної України на участь в матчі захисника Ярослава Ракицького. Центрбек жовто-синіх готується разом з іншими партнерами по команді.

«Реагуємо спокійно на погоду, поле на Олімпійському в хорошому стані. Що стосується стану команди, то у нас був важкий переліт. Розумію важливість цієї гри, мотивацію футболістів. Дав їм можливість максимально відпочити. Є хороша новина — Ярослав Ракицький вчора тренувався, він доповнить нашу команду».

Шевченко також звернув увагу на зміну головного тренера в Хорватії. Наступного дня після нічиєї з Фінляндією (1:1) замість Анте Чачіча пост наставника Картатих зайняв Златко Даліч.

«Що стосується зміни тренера в Хорватії, то про це замислювався менш за все. У хорватів всі гравці високого класу. Кожен знає свою роль і може вирішити індивідуально будь-який момент. Тому якщо в Хорватії вважали за потрібне змінити зараз тренера, значить, на те були причини. Але це не означає, що команда перестане грати. У них дуже багато хороших гравців, які завдяки своєму рівню можуть дати результат.

Також головний тренер збірної України зазначив, що завтра на післяматчевій прес-конференції підведе підсумки з приводу своєї роботи на посаді наставника команди.

«Думаю, про це я скажу вже завтра. Зараз же, поки не зіграний останній матч, немає сенсу робити певні висновки і говорити про це».

Як повідомляв УНІАН, матч Україна — Хорватія відбудеться 9 жовтня в Києві, на НСК Олімпійському. У разі перемоги українці посядуть 2-е місце в групі і потраплять в стикові матчі за право грати на чемпіонаті світу-2018.