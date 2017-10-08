Коваленко і Зінченко повернулися з молодіжної в національну збірну України, Ракицький тренується в основній групі

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко розповів про зміни в команді напередодні заключної гри групового етапу відбіркового циклу ЧС-2018 інтерв'ю порталу Команда 1.

«Дискваліфіковані на матч з Хорватією Артем Кравець та Іван Ордець вже залишили розташування команди і поїхали працювати в свої клуби. Зате приїхав Ярослав Ракицький, у якого було пошкодження. Ми за ним подивимося і потім приймемо рішення, чи зможе він готуватися до поєдинку з хорватами», — сказав наставник української команди в інтерв'ю Zbirna.com.

«Повернулися з молодіжки Віктор Коваленко та Олександр Зінченко, відбули дискваліфікацію через перебір жовтих карток. На цих хлопців ми теж розраховуємо», - додав тренер.

Як повідомляв УНІАН, матч Україна - Хорватія відбудеться 9 жовтня на НСК "Олімпійський" в Києві. Початок гри о 21.45 за київським часом.