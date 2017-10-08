Київське "Динамо" на честь 90-річчя влаштувало зустріч випускників

16:56, 08 жовтня 2017
Футбол
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На дитячо-юнацької базі "Динамо" (Київ) на Нивках відбувся турнір за участю вихованців відомої футбольної школи.

Дитячо-юнацька школа

В цьому році київське "Динамо" святкує 90 років з дня заснування клубу. Також свій ювілей і в дитячо-юнацької школи "Динамо", яка була заснована рівно 60 років тому.

До цих круглих дат був приурочений унікальний турнір, який відбувся у неділю на базі Дитячо-юнацької школи "Динамо" ім. Валерія Лобановського. На своєрідну футбольну "зустріч випускників" були запрошені понад 300 футболістів і тренерів різних поколінь.

За головний приз змагань вели боротьбу чотири символічні збірні команди випускників "Динамо". Загалом же у турнірі взяли участь представники більш ніж 20 вікових груп - починаючи від молодших (1992 р.н.) до сивочолих ветеранів (1952 р.н.).

fcdynamo.kiev.ua

Як повідомляє кореспондент УНІАН, всі поєдинки першого в історії Кубка ДЮФШ "Динамо" (Київ) пройшли в напруженій боротьбі. Дрібний дощ, що йшов сьогодні в Києві, не завадив гравцям показати майстерність. Спочатку відбулися півфінали, в яких команди під керівництвом Анатолія Крощенка і Віктора Кащея виявилися сильнішими за колективи під керівництвом Олександра Шпакова і Віталія Хмельницького.

У матчі за третє місце глядачі побачили відразу вісім голів і неабияку інтригу. Основний час у грі між командами Віталія Хмельницького і Олександра Шпакова завершився внічию - 4:4, а в серії пенальті підопічні Хмельницького були точнішими.

Головний приз розігрували команди Віктора Кащея і Анатолія Крощенка, і тут також була нічия - 1:1. У післяматчевих 11-метрових (рахунок серії - 4:3) вирішальним виявився лише десятий удар. У підсумку почесний кубок дістався колективу Віктора Кащея.

У планах організаторів – організація щорічного турніру "Кубок ДЮФШ "Динамо".

fcdynamo.kiev.ua

Зазначимо, що дитяча футбольна школа "Динамо" має славну історію. З її стін випустилися сотні відомих футболістів, серед яких володарі "Золотого м'яча" Олег Блохін та Андрій Шевченко, а також Володимир Мунтян, Олексій Михайличенко, Олександр Шовковський та інші.

Тренерами ДЮФШ "Динамо" в різні роки були не менш талановиті фахівці Євген Рудаков, Олег Базилевич, Анатолій Бишовець, Олександр Леонідов, Віталій Хмельницький, В'ячеслав Семенов, Анатолій Шепель, Євген Котельников, Анатолій Крощенко та інші.

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Теги: #дитяча футбольна школа Динамо#Динамо Київ 90 років#Кубок ДЮФШ Динамо