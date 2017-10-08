Фан-рух Вірні збірній організовує дитячий фан-сектор на матч Україна - Хорватія

9 жовтня на матчі Україна – Хорватія вперше в історії ігор головної команди країни на трибунах стадіону буде організовано дитячий фан-сектор.

Понад 400 дітей будуть вболівати за Національну збірну команду України з футболу на НСК "Олімпійський" у вирішальній грі відбірного циклу Чемпіонату світу 2018.

Федерація футболу України спільно з фан-рухом уболівальників національної збірної України «Вірні збірній» розпочали новий проект – «Вірні збірній. Діти». В рамках цього починання на матчі Україна – Хорватія, який відбудеться 9 жовтня на НСК «Олімпійський» в Києві, вперше в історії ігор головної команди країни на трибунах стадіону буде організовано дитячий фан-сектор.

Місця в дитячому фан-секторі отримають юні учасники «Фестивалю чемпіонів» (вікова група – 2009-2010 рр. народження), який проходить під егідою Федерації футболу України, в супроводі батьків та тренерів. Це команди з Броварів, Кагарлика, Обухова, Білої Церкви, Макарова, Фастова, Борисполя та Києва.

Загальна кількість малюків з батьками та тренерами, які будуть вболівати за Національну збірну команду України на трибунах дитячого фан-сектора «Вірні збірній», – понад 500 осіб. Серед них: 8 воїнів АТО, три з яких зараз тренують дитячі футбольні команди; 5 сімей-переселенців зі Сходу України.

Федерація футболу України впевнена, що діти подарують нашій команді по-справжньому теплу підтримку, а підростаюче покоління майбутніх футболістів отримає незабутні емоції від перегляду ключового матчу кваліфікації Чемпіонату світу ФІФА 2018.