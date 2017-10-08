Новий тренер збірної Хорватії Даліч: Атмосфера в команді не найкраща, але ми можемо домогтися успіху проти України

Новоспечений головний тренер збірної Хорватії Златко Даліч вважає нинішню атмосферу в команді не дуже гарною, але з позитивом дивиться на найближчий матч проти України, повідомляє SportArena з посиланням на Vecernji.hr.

50-річний Даліч напередодні був призначений на пост тренера "шашкових", змінивши на посаді звільненого Анте Чачіча, який працював з командою з 2015 року.

Як зізнався тренер, над пропозицією Хорватського футбольного союзу прийняти національну команду він довго не роздумував.

«Я не довго думав над пропозицією очолити збірну Хорватії, тому що я не боюся проблем і вірю у своїх гравців. Хочу подякувати Хорватському футбольному союзу за довіру і запевнити, що готовий до виклику, що очікує нас», — говорить Даліч.

«Знаю, що команда нині не в кращій ситуації і атмосфера в колективі не дуже хороша. Але я не хочу дивитися в минуле, а маю намір думати тільки про гру проти України — це все, що мене цікавить в даний момент».

Даліч зізнався, що поки ще не спілкувався зі своїми гравцями, але вже знайомий з кадровими проблемами. Зокрема, проти синьо-жовтих точно не зіграє півзахисник Марцело Брозович, а участь нападаючого Маріо Манджукіча знаходиться під питанням.

«Я поговорю з гравцями і з'ясую, хто готовий, а хто — ні. Знаю, що Брозович покинув команду, подивимося, як йдуть справи у Манджукіча».

Читайте такожОрдець і Кравець пропустять матч проти Хорватії в Києві«У найближчі два дні постараємося зробити якомога більше, поспілкуватися з гравцями та підготувати їх як можна краще. Наше завдання — дати потрібний поштовх, в якому зараз потребує команда. У нас є якісні футболісти, їм потрібно лише знову пробудитися. Упевнений, що ми здатні досягти успіху, інакше б я не погодився на роботу тут».

Також коуч Хорватії підкреслив, що не боїться повних трибун НСК Олімпійський в Києві на матчі проти України.

«Наші гравці грають на заповнених вщерть стадіонах щотижня, тому атмосфера в Києві не буде для них дивиною. Навпаки, повний стадіон стане лише додатковим викликом для нас, щоб витримати в перші 10-15 хвилин цей тиск, підтримуючи стабільність і спокій у своїй грі. Після того, як нам це вдасться, ми повинні будемо показати наш найкращий футбол. Наше завдання — взяти під контроль матч проти України».

Як повідомляв УНІАН, матч заключного 10-го туру групового етапу відбору ЧС-2018 Україна — Хорватія відбудеться в понеділок, 9 жовтня. Початок гри на НСК "Олімпійський" о 21.45.