Голландія зломила опір Білорусі, а шведи набили торбинку м'ячів у ворота Люксембургу (результати всіх матчів)

Сьогодні відбулися чергові дев'ять матчів у трьох групах європейської частини кваліфікації ЧС-2018 з футболу, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Найбільший рахунок був зафіксований у матчі групи А Швеція - Люксембург (8:0). Найбільш драматичним виявилося протистояння збірних Боснії і Герцеговини та Бельгії (3:4).

Група A

Швеція – Люксембург, 8:0

Білорусь – Голландія 1:3

Болгарія – Франція 0:1

Група B

Фарерські о-ви – Латвія 0:0

Андорра – Португалія 0:2

Швейцарія – Угорщина 5:2

Група H

Гібралтар – Естонія 0:6

Боснія і Герцеговина – Бельгія 3:4

Кіпр – Греція 1:2