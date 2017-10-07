Голландія зломила опір Білорусі, а шведи набили торбинку м'ячів у ворота Люксембургу (результати всіх матчів)
23:41, 07 жовтня 2017Футбол
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Відбулися дев'ять матчів у рамках відбору на ЧС-2018.
Кріштіану Роналду забив 79-й гол за збірну Португалії / Reuters
Сьогодні відбулися чергові дев'ять матчів у трьох групах європейської частини кваліфікації ЧС-2018 з футболу, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Найбільший рахунок був зафіксований у матчі групи А Швеція - Люксембург (8:0). Найбільш драматичним виявилося протистояння збірних Боснії і Герцеговини та Бельгії (3:4).
Група A
Швеція – Люксембург, 8:0
Білорусь – Голландія 1:3
Болгарія – Франція 0:1
Група B
Фарерські о-ви – Латвія 0:0
Андорра – Португалія 0:2
Швейцарія – Угорщина 5:2
Група H
Гібралтар – Естонія 0:6
Боснія і Герцеговина – Бельгія 3:4
Кіпр – Греція 1:2
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