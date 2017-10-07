Екс-форвард "МЮ" Вейн Руні приступив до роботи в будинку престарілих

Нападник англійського «Евертона» Вейн Руні в якості покарання за водіння в нетверезому вигляді приступив до громадських робіт у будинку престарілих, повідомляє Mirror.

Форвард вже провів у закладі 12 годин (за два дні). Також він був помічений за фарбуванням паркану. Загалом Руні потрібно відпрацювати 100 годин громадських робіт, які він буде виконувати неподалік від свого будинку в графстві Чешир.

Нагадаємо, за своє порушення Руні був оштрафований «Евертоном» на 300 тисяч фунтів. Також форвард втратив водійське посвідчення.

Як повідомляв УНІАН, увечері 31 серпня Вейн Руні був зупинений поліцією графства Чешир за кермом свого автомобіля в нетверезому вигляді.