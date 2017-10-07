Московське "Динамо" розпрощалося з українським тренером Калитвинцевим

17:28, 07 жовтня 2017
Футбол
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49-річний фахівець в минулому сезоні повернув московське "Динамо" в елітний дивізіон чемпіонату Росії.

ФК

Український фахівець Юрій Калитвинцев залишив посаду тренера московського "Динамо". 49-річний наставник припинив роботу в клубі за обопільною згодою сторін. Про це повідомляється на сайті "Динамо" (Москва).

Разом з українцем з клубу йдуть його помічники Геннадій Литовченко, Юрій Ковтун і Роман Березовський.

Московський клуб висловив подяку тренерам та побажав успіхів в подальшому.

Замість Калитвинцева пост тренера зайняв Дмитро Хохлов, який раніше керував молодіжним складом "Динамо".

Калитвинцев очолив "Динамо" (Москва) влітку 2016 року. У минулому сезоні він тріумфував у другому дивізіоні країни і повернув клуб в еліту російського футболу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що головний тренер збірної Хорватії покинув свій пост.

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Теги: #Юрій Калитвинцев Динамо Москва