Московське "Динамо" розпрощалося з українським тренером Калитвинцевим

Український фахівець Юрій Калитвинцев залишив посаду тренера московського "Динамо". 49-річний наставник припинив роботу в клубі за обопільною згодою сторін. Про це повідомляється на сайті "Динамо" (Москва).

Разом з українцем з клубу йдуть його помічники Геннадій Литовченко, Юрій Ковтун і Роман Березовський.

Московський клуб висловив подяку тренерам та побажав успіхів в подальшому.

Замість Калитвинцева пост тренера зайняв Дмитро Хохлов, який раніше керував молодіжним складом "Динамо".

Калитвинцев очолив "Динамо" (Москва) влітку 2016 року. У минулому сезоні він тріумфував у другому дивізіоні країни і повернув клуб в еліту російського футболу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що головний тренер збірної Хорватії покинув свій пост.