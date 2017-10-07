Хорватія звільнила тренера перед матчем зі збірною України

Хорватський футбольний союз оголосив про відставку головного тренера національної збірної команди Анте Чачіча. Це сталося після сенсаційної нічиєї у вчорашній грі хорватів з командою Фінляндії (1:1).

Про зміни на тренерському містку збірної Хорватії повідомляє офіційний сайт місцевої футбольної федерації.

На рішення про відставку Чачіча вплинув виступ команди в кваліфікації ЧС-2018.

Читайте такожЗбірна Хорватії сенсаційно втратила очки, а турки з Луческу провалилися будинку (результати всіх матчів)Чачіча на посаді головного тренера змінив Златко Даліч. Попереднім місцем роботи 50-річного Даліча був «Аль-Айн» з ОАЕ, до цього він з 2010 року працював у клубах з Саудівської Аравії.

Хорватів чекає заключний матч кваліфікації в Києві з Україною, який відбудеться в понеділок, 9 жовтня.

Для продовження боротьби за вихід у фінальну частину ЧС-2018 українцям обов'язково потрібно перемагати, Хорватії буде достатньо нічиєї.