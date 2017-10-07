Хорватія звільнила тренера перед матчем зі збірною України
Анте Чачіч звільнений зі своєї посади після того, як не зумів обіграти фінів.
Хорватський футбольний союз оголосив про відставку головного тренера національної збірної команди Анте Чачіча. Це сталося після сенсаційної нічиєї у вчорашній грі хорватів з командою Фінляндії (1:1).
Про зміни на тренерському містку збірної Хорватії повідомляє офіційний сайт місцевої футбольної федерації.
На рішення про відставку Чачіча вплинув виступ команди в кваліфікації ЧС-2018.
Читайте такожЗбірна Хорватії сенсаційно втратила очки, а турки з Луческу провалилися будинку (результати всіх матчів)Чачіча на посаді головного тренера змінив Златко Даліч. Попереднім місцем роботи 50-річного Даліча був «Аль-Айн» з ОАЕ, до цього він з 2010 року працював у клубах з Саудівської Аравії.
Хорватів чекає заключний матч кваліфікації в Києві з Україною, який відбудеться в понеділок, 9 жовтня.
Для продовження боротьби за вихід у фінальну частину ЧС-2018 українцям обов'язково потрібно перемагати, Хорватії буде достатньо нічиєї.