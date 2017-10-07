Збірна Іспанії стала 11-м учасником чемпіонату світу з футболу

Збірна Іспанії стала 11-м учасником чемпіонату світу-2018 з футболу.

Як повідомляв УНІАН, у вчорашньому поєдинку за тур до кінця кваліфікації іспанці обіграли команду Албанії з рахунком 3:0.

Читайте такожПіку: Референдум в Каталонії - це питання на мільйон доларівВсі три голи були забиті протягом 11 хвилин першого тайму - Родріго відзначився на 16-й, Іско на 24-й і Тьяго Алькантара на 27-й.

Таким чином, збірна Іспанії виграла групу G і завоювала путівку на ЧС. Також відомі інші десять учасників мундіалю - це господар ЧС Росія, а також Бразилія, Іран, Японія, Мексика, Бельгія, Південна Корея, Саудівська Аравія, Німеччина й Англія.