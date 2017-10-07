Ордець і Кравець пропустять матч проти Хорватії в Києві
10:53, 07 жовтня 2017Футбол
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Обидва гравці заробили зайві попередження в матчі з Косовим.
Іван Ордець і Артем Кравець пропустять матч з хорватами / Reuters
Футболісти збірної України Артем Кравець та Іван Ордець не зможуть зіграти проти збірної Хорватії в останньому матчі відбору ЧС-2018 в Києві.
І Кравець, і Ордець в матчі з Косово заробили попередження, які стали вирішальними для них - на гру з Хорватією поширюється 1-матчева дискваліфікація.
Як повідомляв УНІАН, вчора збірна України обіграла Косово на виїзді - 2:0. Збірна Хорватії, тим часом, втратила очки в поєдинку з фінами (1:1). У команд однакова кількість очок перед очним поєдинком. Матч Україна - Хорватія відбудеться 9 жовтня в Києві на НСК "Олімпійський". Початок - о 21.45.
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