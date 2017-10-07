Шевченко: Сьогодні був один з найважчих матчів у моїй кар'єрі

У Шкодері (Албанія) відбулася післяматчева прес-конференція головного тренера збірної України Андрія Шевченка.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, тренер відзначив, що задоволений результатом гри і шансом продовжити боротьбу за путівку на ЧС.

"Дуже важка гра для нас була. Хочу зробити комплімент команді Косова - за їхню самовіддачу і боротьбу, за їхню компактність. Вони молодці. Як сказав напередодні Сидорчук - найкраща команда з шостого кошика", - зазначив тренер на початку прес-конференції.

Шевченко зазначив, що погодні умови додали складності.

"Дуже важко було грати при дощі, який постійно то переривався, то поновлювався. Неймовірно важко діяти в таких умовах".

Говорячи про Марлоса, тренер зауважив:

"Добре увійшов у гру, зробив те, що ми від нього очікували. Незважаючи на те, що нам важко було грати в наш комбінаційний футбол, ми витерпіли... Можу сказати, що за всі роки моєї кар'єри в футболі це був один з найважчих матчів".

Говорячи про Караваєва, тренер зазначив:

"Караваєв приїхав з посмішкою, добре увійшов у гру, відпрацьовував як потрібно і в обороні, і в атаці. Сьогодні ми всі грали, як могли".

Говорячи про кадрові проблеми напередодні вирішальної гри групового етапу з Хорватією, Шевченко зазначив:

"Дуже радісні новини прийшли від Ракицького. Ми на нього чекаємо, викличемо в команду, подивимося на його форму, можливо, поставимо в склад. Можливо вийде той же склад, що і сьогодні".

Говорячи про підтримку на трибунах, зокрема, від фан-руху "Вірні збірній", представники якого підтримували команду в Шкодері, Шевченко зазначив:

"Хочу подякувати вболівальникам. Хлопці, наполовину голі, під страшенною зливою - співали гімн України, продовжували вболівати за нас протягом всього матчу під цим дощем. Їх можна тільки похвалити... Низький уклін їм за таку підтримку".

Насамкінець, Шевченко звернувся з незвичайним проханням до представників ЗМІ, які повинні відправитися до Києва в одному літаку зі збірною:

"Будь ласка, як можна швидше збирайтеся. Нам потрібно терміново їхати в аеропорт. Кожна година при відновленні після такого матчу, тим більше, перед вирішальною грою, на вагу золота. Ми повинні максимально оперативно підготуватися до гри з Хорватією. Я вірю, що ви нас не затримаєте".

Як повідомляв УНІАН, матч Косово - Україна завершився з рахунком 0:2. УНІАН вів онлайн-трансляцію цієї гри.