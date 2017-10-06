Збірна Хорватії сенсаційно втратила очки, а турки з Луческу провалилися вдома (результати всіх матчів)
23:54, 06 жовтня 2017Футбол
584
У Київ приїде розлючена збірна Хорватії.
Хорватія зіграла внічию з фінами / Reuters
Сьогодні відбулися 9 поєдинків в європейській частині кваліфікації ЧС-2018 з футболу. В групі I, де виступає збірна України, хорвати втратили очки з фіннами, пропустивши гол на останній хвилині (1:1), а збірна Ісландії розгромила Туреччину - 3:0. Команда Мірчі Луческу втратила всі шанси навіть на друге місце.
Група D
Грузія - Уельс - 0:1
Австрія - Сербія - 3:2
Ірландія - Молдова - 2:0
Група G
Італія - Македонія - 1:1
Ліхтенштейн - Ізраїль - 0:1
Іспанія - Албанія - 3:0
Група I
Косово - УКРАЇНА - 0:2
Туреччина - Ісландія - 0:3
Хорватія - Фінляндія - 1:1
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter