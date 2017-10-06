Збірна Хорватії сенсаційно втратила очки, а турки з Луческу провалилися вдома (результати всіх матчів)

Сьогодні відбулися 9 поєдинків в європейській частині кваліфікації ЧС-2018 з футболу. В групі I, де виступає збірна України, хорвати втратили очки з фіннами, пропустивши гол на останній хвилині (1:1), а збірна Ісландії розгромила Туреччину - 3:0. Команда Мірчі Луческу втратила всі шанси навіть на друге місце.

Група D

Грузія - Уельс - 0:1

Австрія - Сербія - 3:2

Ірландія - Молдова - 2:0

Група G

Італія - Македонія - 1:1

Ліхтенштейн - Ізраїль - 0:1

Іспанія - Албанія - 3:0

Група I

Косово - УКРАЇНА - 0:2

Туреччина - Ісландія - 0:3

Хорватія - Фінляндія - 1:1