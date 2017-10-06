Фан-рух "Вірні збірній" здійснив марш по центру Шкодера напередодні гри відбору ЧС-2018 Косово - Україна (відео)

За півтори години до початку матчу відбіркового циклу чемпіонату світу з футболу-2018 Косово-Україна, який проходить в албанському Шкодері, вболівальники збірної України з фан-руху "Вірні збірній" пройшли маршем по вулицях міста.

Під сильною зливою, яка пройшла над містом саме в цей час, півтори сотні самих вірних вболівальників української команди, які зуміли дістатися до Шкодера, вийшли від бару-піцерії "Мундіаль", розташованого у центрі міста до стадіону "Лоро Боричів", який знаходиться в 15 хвилинах ходьби від центру.

По дорозі вболівальники співали українські пісні ("Червона калина"), скандували різноманітні речівки, головною з яких була знаменита в останні три роки "Путін - х ... ло".

Деякі перехожі підтримували українських фанів оплесками, також по дорозі зустрічалися цілком миролюбні вболівальники збірної Косово, які також не виявляли агресії до українців.

Як повідомляв УНІАН, матч Косово - Україна розпочнеться у Шкодері о 21.45 за київським часом. Марш пройшов без пригод.