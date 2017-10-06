Матч Косово - Україна під загрозою зриву через погодні умови
20:51, 06 жовтня 2017Футбол
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Поєдинок може не відбутися через сильну зливу в Шкодері.
Матч Косово - Україна під загрозою зриву / facebook.com
Матч Косово – Україна в албанському Шкодері може не відбутися сьогодні через зливу.
За словами прес-аташе збірної Олександра Гливинського, команда не змогла вийти на передматчеве тренування. По це йдеться на сторінці Гливинського на Facebook.
Зустріч має розпочатися о 21.45.
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