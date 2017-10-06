Матч Косово - Україна під загрозою зриву через погодні умови

20:51, 06 жовтня 2017
Футбол
700

Поєдинок може не відбутися через сильну зливу в Шкодері.

facebook.com

Матч Косово – Україна в албанському Шкодері може не відбутися сьогодні через зливу.

За словами прес-аташе збірної Олександра Гливинського, команда не змогла вийти на передматчеве тренування. По це йдеться на сторінці Гливинського на Facebook.

Зустріч має розпочатися о 21.45.

facebook.com

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Україна у відборі на ЧС-2018 з футболу
Теги: #матч Косово - Україна