"Баварію" очолив успішний тренер Юпп Хайнкес

«Баварія» офіційно оголосила про призначення Юппа Хайнкеса головним тренером.

Контракт з 72-річним фахівцем розрахований до кінця нинішнього сезону, повідомляє офіційний сайт мюнхенців.

Роботу з мюнхенською командою Хайнкес почне з понеділка, 9 жовтня.

Таким чином, Хайнкес в третій раз у своїй кар'єрі взяв на себе роль головного тренера «Баварії».

Тричі він приводив команду до перемоги в чемпіонаті Німеччини, і по одному разу – в Кубку країни і Лізі чемпіонів.

У 2013 році «Баварія» під його керівництвом вперше в історії німецького футболу оформила так званий "требл", ставши переможцем Бундесліги, Кубка Німеччини і Ліги чемпіонів в одному сезоні.

Головний тренер «Баварії» Юпп Хайнкес прокоментував своє повернення у мюнхенську команду.

«Це не повернення, а дружня послуга. Я зважився на це, тому що багато в чому зобов'язаний «Баварії». Відчуваю себе просто чудово!» – зізнався тренер.

Нагадаємо, що минулого тижня з посади головного тренера "Баварії" був звільнений Карло Анчелотті.