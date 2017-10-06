"Баварію" очолив успішний тренер Юпп Хайнкес
72-річний фахівець втретє очолив клуб з Мюнхена.
«Баварія» офіційно оголосила про призначення Юппа Хайнкеса головним тренером.
Контракт з 72-річним фахівцем розрахований до кінця нинішнього сезону, повідомляє офіційний сайт мюнхенців.
Роботу з мюнхенською командою Хайнкес почне з понеділка, 9 жовтня.
Таким чином, Хайнкес в третій раз у своїй кар'єрі взяв на себе роль головного тренера «Баварії».
Тричі він приводив команду до перемоги в чемпіонаті Німеччини, і по одному разу – в Кубку країни і Лізі чемпіонів.
У 2013 році «Баварія» під його керівництвом вперше в історії німецького футболу оформила так званий "требл", ставши переможцем Бундесліги, Кубка Німеччини і Ліги чемпіонів в одному сезоні.
Головний тренер «Баварії» Юпп Хайнкес прокоментував своє повернення у мюнхенську команду.
«Це не повернення, а дружня послуга. Я зважився на це, тому що багато в чому зобов'язаний «Баварії». Відчуваю себе просто чудово!» – зізнався тренер.
Нагадаємо, що минулого тижня з посади головного тренера "Баварії" був звільнений Карло Анчелотті.