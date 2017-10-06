"Барселона" підписала з Іньєстою безстроковий контракт

Півзахисник «Барселони» і збірної Іспанії Андрес Іньєста підписав нову угоду зі своїм клубом. Про це повідомляє офіційний сайт каталонців.

Клуб підписав з 33-річним хавбеком безстроковий контракт до кінця його кар'єри.

Іньєста виступає за «Барсу» з 1996 року, коли він перебрався в академію "синьо-гранатових" в 12-річному віці.

У цілому він провів за клуб 639 матчів – це другий показник в історії каталонців.

Разом з Ліонелем Мессі, Іньєста ділить рекорд «Барселони» за кількістю завойованих трофеїв – по 30.

За 15 років в основній команді клубу Іньєста перемагав в чемпіонаті, Кубку і Суперкубку Іспанії, Лізі чемпіонів і Суперкубку УЄФА, а також ставав чемпіоном світу і Європи в якості гравця збірної Іспанії.