Марлос показав паспорт громадянина України

13:26, 06 жовтня 2017
Футбол
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Минулого тижня 29-річному гравцеві видали лише тимчасовий документ.

Марлос нарешті отримав повноцінний паспорт України / ФФУ

Півзахисник «Шахтаря» і збірної України Марлос продемонстрував український паспорт. Про це повідомляє офіційна сторінка ФФУ в твіттері.

Зазначимо, що минулого тижня 29-річному хавбеку видали лише тимчасовий документ.

У зв'язку з отриманням українського паспорта Марлос вчора затримався в Україні і не зміг прибути до Албанії на матч проти збірної Косова одночасно з усіма гравцями.

Лише сьогодні вночі Марлос приєднався до національної команди.

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Теги: #Марлос український паспорт#Марлос у збірній України