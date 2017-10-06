Марлос показав паспорт громадянина України

Півзахисник «Шахтаря» і збірної України Марлос продемонстрував український паспорт. Про це повідомляє офіційна сторінка ФФУ в твіттері.

Зазначимо, що минулого тижня 29-річному хавбеку видали лише тимчасовий документ.

У зв'язку з отриманням українського паспорта Марлос вчора затримався в Україні і не зміг прибути до Албанії на матч проти збірної Косова одночасно з усіма гравцями.

Лише сьогодні вночі Марлос приєднався до національної команди.