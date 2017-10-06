Марлос показав паспорт громадянина України
13:26, 06 жовтня 2017Футбол
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Минулого тижня 29-річному гравцеві видали лише тимчасовий документ.
Марлос нарешті отримав повноцінний паспорт України / ФФУ
Півзахисник «Шахтаря» і збірної України Марлос продемонстрував український паспорт. Про це повідомляє офіційна сторінка ФФУ в твіттері.
Зазначимо, що минулого тижня 29-річному хавбеку видали лише тимчасовий документ.
У зв'язку з отриманням українського паспорта Марлос вчора затримався в Україні і не зміг прибути до Албанії на матч проти збірної Косова одночасно з усіма гравцями.
Лише сьогодні вночі Марлос приєднався до національної команди.
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