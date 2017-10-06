Букмекери не вірять, що Косово відбере очки у збірної України

Збірна України є фаворитом на ставках букмекерських контор напередодні матчу з командою Косова, повідомляє спеціалізований портал Betexplorer.

Портал зібрав дані 26 провідних контор світу, згідно з якими середня ставка на перемогу збірної України становить 1,13 до 1, на перемогу Косова - 19,33 до 1, на нічию - 8,14 до 1.

Найбільшу впевненість в успіху гостей відчувають аналітики youwin і Sportingbet - їхній коефіцієнт на перемогу української збірної становить мізерні 1,10. Найвищий коефіцієнт на успіх "синьо-жовтих" - у компанії 10Bet - лише 1,18.

Як повідомляв УНІАН, матч Косово - Україна відбудеться сьогодні в албанському Шкодері. Початок гри - 21.45.