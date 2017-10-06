Збірна Косова перед грою з Україною залишилася без чотирьох провідних гравців
12:36, 06 жовтня 2017Футбол
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Основні втрати наш суперник поніс в обороні.
Збірна Косово / football.ua
У складі збірної Косова в сьогоднішньому поєдинку з командою України не зіграють чотири футболісти, які були основними в попередніх матчах нинішнього відбору.
Травмовані центральні півзахисники Еніс Алуши і Херолінд Шала, а також фланговий атакуючий півзахисник Арбер Зенелі. Через травму також виключена участь у поєдинку лівого захисника Беньяміна Кололлі.
Про це повідомляє zbirna.com.
Поєдинок Косово - Україна відбудеться сьогодні о 21.45.
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