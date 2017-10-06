Стала відома заявка збірної України на матч з Косово, який відбудеться сьогодні. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

В заявку потрапили 23 футболісти збірної України - всі ті, хто прибув до албанського Шкодера на поєдинок.

Воротарі: Андрій Лунін, Андрій П'ятов, Максим Коваль.

Захисники: Ігор Пердута, Євген Хачеріді, Микола Матвієнко, Олександр Кучер, Павло Лук'янчук, Іван Ордець, Едуард Соболь.

Півзахисники: Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко, Руслан Малиновський, Марлос, Євген Коноплянка, Руслан Ротань, Віталій Буяльський, Сергій Сидорчук, Олександр Караваєв, Денис Гармаш, Володимир Шепелєв.

Нападаючі: Артем Кравець, Артем Бесєдін.

Зазначимо, що Віктор Коваленко та Олександр Зінченко пропускають матч через перебір жовтих карток.

Ярослав Ракицький, Богдан Бутко і Віктор Циганков не візьмуть участь у матчі через травми.

Зазначимо, що Марлос через проблеми з документами приєднався до збірної лише цієї ночі, проте все ж включений в заявку.

Матч Косово – Україна відбудеться сьогодні о 21.45.