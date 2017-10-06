Матч Косово - Україна: де дивитися?

11:24, 06 жовтня 2017
Футбол
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Відразу два вітчизняні телеканали покажуть поєдинок 9-го туру кваліфікації ЧС-2018.

Матч Косово - Україна покажуть на двох каналах / УНІАН

Сьогодні відбудеться поєдинок 9-го туру кваліфікації ЧС-2018, в якому збірна України з футболу зіграє на виїзді проти команди Косова. Початок матчу - о 21.45.

Зустріч буде транслюватися відразу на двох вітчизняних телеканалах "Україна" і "Футбол 1". Початок трансляції - о 21.35.

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Новина в сюжеті: Україна у відборі на ЧС-2018 з футболу
Теги: #матч Косово -Україна де дивитися