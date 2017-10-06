Матч Косово - Україна: де дивитися?

Сьогодні відбудеться поєдинок 9-го туру кваліфікації ЧС-2018, в якому збірна України з футболу зіграє на виїзді проти команди Косова. Початок матчу - о 21.45.

Зустріч буде транслюватися відразу на двох вітчизняних телеканалах "Україна" і "Футбол 1". Початок трансляції - о 21.35.