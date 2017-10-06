Марлос прибув в розташування збірної України
10:40, 06 жовтня 2017Футбол
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Новоспечений українець самостійно прибув до албанського Шкодера близько трьох годин ночі.
Марлос прибув в розташування збірної / football24.ua
Півзахисник збірної України Марлос прибув у розташування національної команди в Албанії.
Раніше повідомлялося, що 29-річний хавбек не полетів з іншими гравцями через проблеми з документами.
Новоспечений українець самостійно прибув у Шкодер близько трьох годин ночі. Марлос вже включений в заявку на гру з косоварами.
Матч Косово – Україна відбудеться сьогодні о 21.45.
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