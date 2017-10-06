На стадіоні в Росії, який прийме матчі ЧС-2018, сталася третя пожежа за рік

На стадіоні «Нижній Новгород», який прийме матчі ЧС-2018 в Росії, сталася пожежа.

«Приблизно о 16.30 сталося загоряння в секторі «А». Власними силами воно було ліквідоване протягом 20-30 хвилин, постраждалих немає», – сказав представник генерального підрядника, чиї слова наводить rsport.

Читайте також"Квитки тільки для росіян": світ шокований виглядом нової арени для ЧС-2018 в ЄкатеринбурзіПри виконанні зварювальних робіт в коментаторській кабіни від іскри зайнявся полістирол на підлозі, який в свою чергу дав сильне задимлення.

Зазначимо, що це вже третій випадок пожежі за останній рік на будівництві стадіону «Нижній Новгород».

Двічі до цього спалаху відбувалися не на самій арені, а на об'єктах, розташованих на території будівництва.