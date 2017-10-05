Збірні Німеччини і Англії достроково вийшли на чемпіонат світу-2018

Сьогодні ввечері в Європі відбулися дев'ять поєдинків в рамках 9-го туру європейської кваліфікації ЧС-2018. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Ряд матчів завершився з розгромним рахунком. Так, збірна Норвегії декласувала в гостях команду Сан-Марино (8:0), а збірна Польщі розгромила команду Вірменії - 6:1.

Збірна Німеччини обіграла з рахунком 3:1 Північну Ірландію і вийшла на чемпіонат світу. Такого ж успіху досягли англійці. Гол Харрі Кейна на 90+4-й хвилині у ворота Словенії приніс британцям перемогу і гарантоване перше місце у групі.

Група C

Азербайджан – Чехія 1:2

Сан-Марино – Норвегія 0:8

Північна Ірландія – Німеччина 1:3

Група E

Вірменія – Польща 1:6

Чорногорія – Данія 0:1

Румунія – Казахстан 3:1

Група F

Мальта – Литва 1:1

Шотландія – Словаччина 1:0

Англія – Словенія 1:0

Таким чином, збірні Німеччини і Англії достроково завоювали перші місця в своїх групах і вийшли у фінальну частину чемпіонату світу.