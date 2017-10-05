Збірні Німеччини і Англії достроково вийшли на чемпіонат світу-2018
Відбулися матчі у трьох групах європейської кваліфікації ЧС-2018.
Сьогодні ввечері в Європі відбулися дев'ять поєдинків в рамках 9-го туру європейської кваліфікації ЧС-2018. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Ряд матчів завершився з розгромним рахунком. Так, збірна Норвегії декласувала в гостях команду Сан-Марино (8:0), а збірна Польщі розгромила команду Вірменії - 6:1.
Збірна Німеччини обіграла з рахунком 3:1 Північну Ірландію і вийшла на чемпіонат світу. Такого ж успіху досягли англійці. Гол Харрі Кейна на 90+4-й хвилині у ворота Словенії приніс британцям перемогу і гарантоване перше місце у групі.
Група C
Азербайджан – Чехія 1:2
Сан-Марино – Норвегія 0:8
Північна Ірландія – Німеччина 1:3
Група E
Вірменія – Польща 1:6
Чорногорія – Данія 0:1
Румунія – Казахстан 3:1
Група F
Мальта – Литва 1:1
Шотландія – Словаччина 1:0
Англія – Словенія 1:0
Таким чином, збірні Німеччини і Англії достроково завоювали перші місця в своїх групах і вийшли у фінальну частину чемпіонату світу.