Сидорчук про гру Косово - Україна: Ми не ділимо суперників - наше завдання взяти 3 очки

Півзахисник збірної України та київського "Динамо" Сергій Сидорчук, який разом з головним тренером національної команди Андрієм Шевченком був присутній на прес-конференції перед грою відбору ЧС-2018 Україна - Косово, поділився своєю думкою про суперника, повідомляє кореспондент УНІАН.

На єдине питання до гравця під час прес-конференції про готовність команди до гри зі збірною Косово, Сидорчук зазначив:

Читайте такожЮрист: Марлос отримав лише тимчасовий документ, це пояснює його відсутність у збірній"Спасибі, що приділили мені увагу (сміх в залі, - УНІАН). Ми не ділимо суперників - наше завдання взяти 3 очки. Що стосується Косово, то це найсильніша команда з 6-го кошика, там достатньо кваліфікованих футболістів, видно тверда і професійна тренерська рука. З іншого боку, наш тренер акцентував увагу на слабкі сторони суперника, і, впевнений, ми зможемо виграти".

Як повідомляв УНІАН, матч відбору ЧС-2018 Косово - Україна відбудеться в албанському Шкодері в п'ятницю, 6 жовтня. Початок гри - о 21.45 за київським часом.