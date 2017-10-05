Шевченко напередодні гри з Косово: Нас чекає завтра важкий матч

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко провів традиційну передматчеву прес-конференцію напередодні гри відбору на ЧС-2018 Косово - Україна в абанском Шкодері, повідомляє кореспондент УНІАН.

- Нас чекає завтра важкий матч, Наша команда хоче виграти, але і суперник буде грати тільки на перемогу. Супернику нічого втрачати. Тому я нічого легкого не чекаю.Прогнозую важкий матч.

Також скажу по Марлосу, хоча ви вже, напевно, знаєте - йому не дістає документів. За моєю інформацією, він зараз вилітає в Тирану, ми чекаємо його в команді вже сьогодні ввечері.

Читайте такожМарлос не полетів зі збірною України до Албанії На питання про те, чи стоїть завдання перемогти з великим рахунком, або просто перемогти, Шевчекно зауважив: "Наше завдання перемогти. Команда суперника дуже молода, у процесі становлення. з організацією гри у них все в порядку, єдине - їй потрібні результати. Тому, насамперед, ми постараємося просто перемогти".

А на питання про новачків команди, відповів: "Все в порядку. Хлопці, які були запрошені - за той короткиий період, що пройшов, отримали максимум інформації. Хлопці відмінно вливаються в колектив, думаю, ніяких проблем немає".

На питання про країну Косово Шевченко зауважив: "Ви знаєте, я обмежуся футболом. Ми до кожної команди ставимося з повагою.Це команда заслуговує поваги - зо свою самовіддачу і своє старання".

А про команду суперника, зауважив: "Я знаю кількох гравців, знаю, що склад постійно поповнюється. Важливо, що кілька гравців відсутні через перебір карток - для нас це теж плюс. Проблема - високий нападник, який добре діє на вістрі атаки. Будемо думати, як цю проблему нейтралізувати".

Говорячи про тактику своєї команди у відсутності Бутко, Ракицького та Коваленко тренер зазначив: "Ми не ділимо гравців на футболістів "Шахтаря", "Динамо" і т. д. Будь-який гравець, який приїжджає, ознайомлений з тактикою, як виходити з оборони, як діяти далі. У нас достатньо гравців, які можуть виконати будь-яке тактичне завдання, вони під це заряджені".

А відзначаючи, що в обох протиборчих командах будуть гравці полтавської "Ворскли", зауважив: "У нас не було серйозного розслідування з тієї сторони. По-моєму, косівський гравець "Ворскли" завтра може дебютувати у своїй національній команді. Але, повірте, це не настільки важливо. Ми знаємо Косово, знаємо їх можливості, грали проти них. У нас є все,щоб перемогти суперника".

А говорячи про присутність у складі новичків і дебютантів Шевченко зазначив: "Поки не можу розкрили всі карти. У заявці вони точно будуть, будуть у складі - завтра подивимося".

Нарешті, говорячи про основний склад команди, Шевченко зізнався: "Фактично, я визначився. Ми завжди залишаємо час на останні деталі і штрихи, у мене буде дуже важка ніч сьогодні. Але практично на 98 відсотків я визначився".

А говорячи про форму Коноплянки та Ярмоленка зауважив: "За три дні хлопці відновилися, вчора провели відмінне тренування. Обидва показують хорошу гру в своїх клубах, думаю, те ж саме ми побачимо і завтра".

Як повідомляв УНІАН, матч Косово-Україна відбудеться в п'ятницю, 6 жовтня в албанському Шкодері. Початок матчу - о 21.45 за київським часом.