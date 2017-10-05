Піке: Референдум у Каталонії - це питання на мільйон доларів

На прес-конференції напередодні матчу Іспанія - Албанія у відборі ЧС-2018 захисник збірної Іспанії і «Барселони» Жерар Піке відповів на питання журналістів.

Як виявилося, центральним було питання про референдум, який відбувся в Каталонії.

"Це питання на мільйон доларів, і я не збираюся на нього відповідати. Футболісти є глобальними особами і не можуть займати ту чи іншу сторону. Наприклад, в Іспанії або Каталонії я втрачу половину своїх шанувальників. І все це тому, що люди ставлять політику понад усе.

Мої діти, наприклад, є колумбійцями, ліванцями, каталонцями і іспанцями. Стосовно ситуації з референдумом... Необхідний діалог і розв'язання накопичених проблем. Зараз ніхто не знає, якими будуть наслідки. Важливо одне – ми всі повинні поважати один одного", - заявив Піке.

Як повідомляв УНІАН, минулої неділі Жерар Піке проголосував на референдумі щодо незалежності Каталонії, який влада Іспанії вважає незаконним.

Після цього у Піке і Серхіо Рамоса стався конфлікт у тренувальному таборі збірної Іспанії.